Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 5 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar çerçevesinde de 151 gram sentetik kannabinoid, 22 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına 9 şüpheliden 4'ü serbest kalırken, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.