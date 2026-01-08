Haberler

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 5 tutuklama

Güncelleme:
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda sentetik kannabinoid ve silah ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar çerçevesinde de 151 gram sentetik kannabinoid, 22 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına 9 şüpheliden 4'ü serbest kalırken, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

