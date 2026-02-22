Haberler

İki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı

İki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze ilçesinde bir otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 DB 300 plakalı otomobil ile 41 T 3226 plakalı ticari taksinin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazaya karışanların durumlarının iyi olduğu belirlendi. Hasarlı araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon

Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu