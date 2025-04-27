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Kocaeli'de Trafik Kazası: İki Arkadaş Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Trafik Kazası: İki Arkadaş Hayatını Kaybetti
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Kocaeli-Kandıra Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi, çocukluk arkadaşı olarak hayatlarını kaybetti. Kazada sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Kocaeli-Kandıra Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere giren otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kişinin küçük yaşlardan beri arkadaş oldukları öğrenildi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Çubukluosmaniye mevkiinde meydana geldi. 41 SH 736 plakalı otomobil ile seyir halinde Sadık Seymen, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Sadık Seyman ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa Ören parçalanan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden şahısların cenazelerini çıkartmak için dakikalarca uğraştı. Sıkıştığı yerden çıkartılan cenazeler, morga kaldırıldı. Seymen ile Ören'in çocukluktan bu yana arkadaş oldukları öğrenildi. Sadık Seymen'in Elmacık Şeyh, Mustafa Ören'in ise Erikli Belen Mahallesine defnedilecekleri öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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