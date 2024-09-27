Kocaeli'de Tırın Kontrolden Çıkması Sonucu Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tırın ağaçlık alana daldığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Tavşancıl mevkiinde, Kemal İ. idaresindeki 41 AR 827 plakalı konteyner yüklü tır, kontrolden çıkarak ağaçlık alana daldı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ