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Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

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Kocaeli’de sol terör örgütleri ve DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyonda 31 şüpheliden 28’i gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız tüfek ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Kocaeli'de sol terör örgütleri ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sol terör örgütleri ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Çalışmalar kapsamında belirlenen 31 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerden 28'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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