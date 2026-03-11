Haberler

Evinde Boğazı Kesilen Kadının Cinayet Şüphelisi Komşusu Çıktı

Güncelleme:
Kocaeli'de, Gül Dağ'ı boğazını keserek öldüren S.Ç., cinayetten sonra aldığı bilezikleri kuyumcuda satmaya çalışırken yakalandı. Evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

1) EVİNDE BOĞAZI KESİLEN KADININ CİNAYET ŞÜPHELİSİ KOMŞUSU ÇIKTI (2)

EVİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'de komşusu Gül Dağ'ı boğazını keserek öldürüp, aldığı bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışınca yakalanan S.Ç.'nin evinde arama yapıldı. Aramada, 2 tabanca, 30 fişek, 3 yivsiz tüfek, farklı marka ve kalibrelerde toplam 811 av tüfeği fişeği ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu oluşturan bir bıçak ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan S.Ç.'nin Dağ'dan çaldığı bilezikleri kuyumcuda satmaya çalıştığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

