Haberler

İş yerine kurşun yağdırdılar: İkametlerinde AK-47 fişeği ele geçirildi

İş yerine kurşun yağdırdılar: İkametlerinde AK-47 fişeği ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de motosikletli kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan silah, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de bir iş yerine motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Olay anı kameralara yansırken, adreslerde yapılan baskında AK-47 fişeği, silah, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "organize suç örgütleriyle mücadele ve takibi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 26 Nisan tarihinde Çayırova'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin operasyon düzenlendi. Motosikletli şahıslar tarafından iş yerine ateşli silahla saldırı gerçekleştirilmesi ve tehdit edilmesi olayıyla bağlantılı kişiler, yapılan saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve şarjörü, 9 mm fişek, 3 motosiklet, kask, kar maskesi ve eldivenler ile AK-47 fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 7.65 mm çapında fişekler, sahte olduğu değerlendirilen 100 Amerikan doları ve 100 Euro ile birlikte sentetik ecza maddesi de bulundu. Şüphelilerin olay anına ilişkin saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür piyangosu

Trabzonspor'a piyango vurdu

Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Süper Lig ekibinden Amedspor'u kızdıran hareket

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Yağışlarla debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi

Türkiye'nin meşhur gölünde korkutan görüntüler
Trump'tan yanındaki çocuklara 'İran' mesajı

Küçücük çocuklara İran'la ilgili söyledikleri pes dedirtti