Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Kadın Yaralandı

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Kadın Yaralandı
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Derince'de evinde silahla karnından vurulan 32 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde silahla karnından vurulan bir kadın yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. (32) henüz bilinmeyen bir sebeple silahla karnından vurularak yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. D.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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