Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Kadın Yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde silahla karnından vurulan bir kadın yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. (32) henüz bilinmeyen bir sebeple silahla karnından vurularak yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. D.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ