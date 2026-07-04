Haberler

Kocaeli'yi sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı

Kocaeli'yi sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bir araç su tahliye kanalında sıkıştı, ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Çok sayıda araç su içinde kalırken, bir araç da su tahliye kanalında mahsur kaldı.

Kocaeli'de etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağmur sularının birikmesiyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, bazıları ise neredeyse tamamen suya gömüldü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler ihbarların ardından çalışma başlattı. Öte yandan bir araç, su tahliye kanalında biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yürüttü.

Kentte yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Belediyeyi defalarca aradık ama...

İstanbul'u vuran sağanakta büyük zarar! Esnaf isyan ediyor
Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Sevgilisinin çalıştığı eğlence mekanı önünde pompalı tüfekle ateş rastgele ateş açtı

Turizm cennetimizde pompalı dehşet! Ardı ardına tetiğe bastı
Niğde'de nişan atma kavgası kanlı bitti: Nişanlısını önce yaraladı, sonra rehin aldı

Nişanlıların ayrılık kavgası hastanede bitti: Tüm hazırlık onlar için
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı