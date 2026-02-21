Haberler

Otomobile çarpan scooter sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki scooter sürücüsü dengesini kaybederek bir otomobile çarpıp yere düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayarak otomobile çarpan scooter sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hacıhalil Mahallesi Gebze Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki scooter sürücüsü dengesini kaybederek kaydı ve yol üzerinde bulunan bir araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
