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Kocaeli'de Park Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Park Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti
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Çayırova'da komşular arasında park yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin park edilmesi nedeniyle çıkan tartışmada komşunun silahla yaraladığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde park yeri bulamayan Emre Ö. (34) ve Muhammet Ö. (35) isimli kardeşler, 34 DGS 990 plakalı otomobillerini sokağın karşısına park etmek istedi. O sırada komşuları, aracın park edilmemesi için kardeşleri uyardı. Taraflar arasında park sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine komşu, evden aldığı tabancayı alarak ateş etmeye başladı. Muhammed Ö. yaralanarak kanlar içinde yere düşerken, o sırada otomobille hareket eden Emre Ö'ye de kurşun isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emre Ö., park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Olayı gerçekleştiren komşu olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Ö. ve ağır yaralanan Emre Ö'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Emre Ö'nün hayatını kaybetti öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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