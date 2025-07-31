Kocaeli'de Otomobil Kayalıklardan Aşağı Uçtu: 4 Kişi Hafif Yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde içesinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, Pembe Kayalar'dan aşağı uçtu. Araçtakiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil kayalıklardan aşağıya uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ