Kocaeli'de Otomobil Kayalıklardan Aşağı Uçtu: 4 Kişi Hafif Yaralandı

Kocaeli'de Otomobil Kayalıklardan Aşağı Uçtu: 4 Kişi Hafif Yaralandı
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Kandıra ilçesinde bir otomobilin sürücüsü el frenini çekmeyi unutarak kayalıklardan aşağıya uçtu. Olayda araçta bulunan 4 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde içesinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, Pembe Kayalar'dan aşağı uçtu. Araçtakiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil kayalıklardan aşağıya uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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