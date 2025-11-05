Kocaeli'de otomobil ile okul servisi çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil ile okul servisi çarpıştı 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Organize Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KCB 462 plakalı Volkswagen marka otomobil, 41 P 176 plakalı okul taşıtı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Caddedeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ