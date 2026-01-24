Haberler

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia son anda önlendi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda bir yolcunun yanık kokusu fark etmesi, şehirler arası otobüste yangın çıkmadan önce yolcuların tahliye edilmesini sağladı. Yangın sonrasında otobüs kullanılmaz hale geldi ancak yaralanma meydana gelmedi.

Kocaeli'de yolcunun yanık kokusunu fark ederek durumu görevlilere bildirmesi, şehirler arası yolcu otobüsünde yaşanabilecek faciayı önledi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından çıkan yangında otobüs hurdaya döndü.

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde Karadeniz Bölgesi'nden gelen 34 LR 6052 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otobüste bir yolcunun yanık kokusu alarak durumu muavine bildirmesi üzerine araç durduruldu. Yolcuların hızla tahliye edilmesinin ardından otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı ise firma tarafından gönderilen ikame otobüsle yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

