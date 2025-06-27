Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Rahmi Dibek Caddesi üzerinde bulunan Mesire Alanı Döner Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü isimleri öğrenilemeyen 59 EZ 435 plakalı Fiat marka araç kavşakta dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen 41 ARA 517 plakalı motosikletli kurye ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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