Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde motosiklet sürücüsünün bariyere çarparak ölümüne sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 19 Ocak tarihinde D-100 Karayolu İstanbul istikameti Körfez Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Türk (47) idaresindeki 34 HOA 039 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muharrem Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şerit değiştirerek kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü G.K'yi gözaltına aldı. İfadesi sonrası adliyeye çıkarılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ