Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet kontrolü kaybederek savruldu ve sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda yaşanan kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 41 ARF 563 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak savruldu. Kazada motosikletli yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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