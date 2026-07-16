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Mevlit yemeğinin ardından 30'dan fazla kişi hastanelik oldu

Mevlit yemeğinin ardından 30'dan fazla kişi hastanelik oldu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir mevlit programında ikram edilen tavuk, pilav ve ayranın ardından 30'dan fazla kişi kusma, bulantı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de mevlit programında ikram edilen yemeğin ardından çok sayıda davetli rahatsızlandı. Kusma, bulantı ve karın ağrısı şikayetleriyle 30'dan fazla kişi farklı hastanelere başvurdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde öğle saatlerinde düzenlenen mevlit programının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 100 kişinin katıldığı mevlit programında davetlilere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi. Saatler ilerledikçe bazı davetlilerde kusma, bulantı ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan 30'dan fazla kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Sağlık ekipleri tarafından tedavi ve gözlem altına alınan vatandaşlara gerekli müdahaleler yapıldı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşların rahatsızlanmasına ikram edilen yemeklerin neden olup olmadığı, yapılacak inceleme ve analizlerin ardından netlik kazanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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