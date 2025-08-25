Kocaeli'de Kuzenini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'de Kuzenini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
İzmit'te alkol aldığı kuzeniyle tartışan F.T., Polat Tanaç'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan F.T., cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beraber alkol aldığı kuzenini çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan Polat Tanaç (19) ve kuzeni F.T. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F. T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Polat Tanaç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.T. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan F.T., sevk edildiği mahemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

