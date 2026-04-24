Haberler

Kocaeli'de kuyumcularda sahte altın bozduran şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki ayrı kuyumcuda sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde sahte altınlar ve 14 bin 600 TL ele geçirildi.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıdaki iki farklı işletmede sahte altın bozdurularak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin E.A. olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 600 TL nakit para, 4.28 gram sahte altın zincir bileklik ile 2.98 gram sahte altın halka küpe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.A., mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

