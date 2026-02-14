Haberler

Devrilen beton mikserinin içinde mahsur kalan sürücü balyozla kendini kurtardı

Güncelleme:
Çayırova ilçesinde TEM Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan beton mikseri yan yattı. Sürücü, balyozla camı kırarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çayırova ilçesi Şekerpınar TEM Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan beton mikseri yan yattı. Kazada araçtan dumanlar yükselirken, sürücü kabin içinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar cama tekme atarak kırmaya çalıştı. Çabaları sonuç vermeyince sürücü, araçta bulunan balyozla ön camı kırdı ve kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Sürücü kazada yara almazken, yaşananlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
