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Kocaeli'de Kimyasal Madde Yüklü Tanker Kazası

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker ile bir otomobil çarpıştı. Yaralanmanın olmadığı kazada, kimyasal maddenin sızmaması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kimyasal madde yüklü tanker kaza yaptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kimyasal maddenin sızmaması faciayı önledi.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetinde bulunan 34 FAF 924 plakalı kimyasal madde yüklü tır, 41 PR 169 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Tankerin kimyasal madde taşıması ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine tedbir amaçlı sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de Kimyasal Madde Yüklü Tanker Kazası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET ALBAYRAK - 3.Sayfa
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