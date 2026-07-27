Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek için düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda 3 kilo 177 gram skunk ele geçirilirken, 5 şüpheli TCK'nın 191. maddesi kapsamında serbest bırakıldı. F.A. ve R.A. ise uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda 3 kilo 177 gram skunk ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 3 kilo 177 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen F.A. ve R.A. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.