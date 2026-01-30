Haberler

İki kişiyi öldürmeye teşebbüs eden şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de iki kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit olayında Y.K. isimli bir şüpheli tutuklandı. Olay 22 Ocak'ta İzmit ilçesinde gerçekleşti.

Kocaeli'de 2 kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ocak tarihinde İzmit ilçesinde B.U. ve S.D. isimli şahıslara yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçu işlendi. Olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, bugün mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
