Dereye uçan kamyonetin sürücüsüne dakikalarca kalp masajı yapıldı

Dereye uçan kamyonetin sürücüsüne dakikalarca kalp masajı yapıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları sökerek dereye düştü. 43 yaşındaki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yoğun çaba ile kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir korkulukları sökerek dereye düşen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Araç içinde bilinci kapalı halde bulunan 43 yaşındaki sürücüye itfaiye ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde meydana geldi. M.E. (43) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluklar yerinden sökülürken, araç dereye düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya inen itfaiye eri, araç içerisinde bilinci kapalı halde bulunan sürücü M.E.'ye dakikalarca kalp masajı yaparak adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu itfaiye merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan M.E., sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kamyonetin demir korkulukları parçalayarak dereye uçtuğu anlar çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ekiplerin çalışması ve olay yeri, dron ile havadan da görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti

Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi