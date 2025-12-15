Haberler

Kocaeli'de iş yerine tütün baskını

Güncelleme:
Darıca'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 800 bin lira olan gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 800 bin lira olan gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Darıca'da belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 277 bin 600 dolu ve 60 bin boş makaron, 810 kilogram kıyılmış tütün ile otomatik sigara sarma makinesi bulundu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 800 bin lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

