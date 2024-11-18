Kocaeli'de İş Makinesi Doğal Gaz Borusuna Zarar Verdi, Yangın Paniğe Yol Açtı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elektrik direği dikimi sırasında iş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi, yükselen alevler paniğe yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi Hacı Hakkı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direği dikim çalışmaları sırasında iş makinesi, doğal gaz boru hattına zarar verdi. Hasar gören borudan sızan doğal gaz alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve gaz ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ