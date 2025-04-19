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Kocaeli'de İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

Kocaeli'de İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Latife Hanım Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. N.E. isimli işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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