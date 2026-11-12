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Kocaeli'de iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

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Kocaeli'de iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekiplerinin Kartepe ve İzmit'te düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Aramalarda 202 gram kokain, 70 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi; şüphelilerin tamamı cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı narkotik dedektifleri Kartepe ve İzmit ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Bir adres ile otomobilde yapılan aramalarda 202 gram kokain, 70 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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