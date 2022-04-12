Son dakika haber... Kocaeli'de 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de emniyet müdürlüğü ekiplerince Gebze ilçesinde yapılan 2 uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze'de uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan 2 operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalanırken; 94 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 Türk lirası nakit para ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli şahıstan 7'si serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen C.K., A.B., H.K., Ü.Ç., S.T., ve A.A. isimli 6 şahıs ise tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa