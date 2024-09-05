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Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheli ve Mağdur Kadın Yakalandı

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Darıca ilçesinde fuhuş amaçlı konaklama tesisleri ve ikametlere götüren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli ve fuhuş yaptığı tespit edilen bir kadın yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.

Kocaeli'de fuhşa aracılık ve yer temin etme suçundan 2 şüpheli ve fuhuş yaptığı tespit edilen mağdur kadın operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce, Darıca ilçesinde barındırdığı yabancı uyruklu şahıslara fuhuş amaçlı konaklama tesisleri ve ikametlere götüren şahıslara yönelik dün operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 şüpheli ve fuhuş yaptığı tespit edilen mağdur kadın yakalandı. Ayrıca şahıslara ait dijital materyallere el konuldu. Yakalanan 2 şüpheliden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon kocaeli Darıca

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