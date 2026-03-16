Haberler

Frenine bakmak için indi, aracı gözlerinin önünde şarampole yuvarlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 karayolunda meydana gelen kazada, fren arızasını kontrol etmek için duraklayan otomobil, el freninin boşalması sonucu yaklaşık 40 metre şarampole yuvarlandı. Araçtaki iki kişi hafif yaralandı.

D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde sürücüsünün fren arızasını kontrol etmek için sağa çektiği otomobil, el freninin boşalması sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikameti Eşme çıkışı mevkisinde seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 41 KS 611 plakalı Mazda marka otomobilin frenlerinde arıza meydana geldi. Durumu fark eden sürücü İ.B., aracını sağa çekerek kontrol etmek için dışarı çıktı. Sürücünün aracı kontrol ettiği esnada el freninin boşalması sonucu hareket etmeye başlayan otomobil, yaklaşık 40 metre aşağıya uçtu. Otomobilin içinde bulunan yolcular E.B. ve R.B.'nin şarampole yuvarlandığını görenler olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. E.B. ve R.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

