DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek

Kocaeli'de Fabrika Kazası: İşçinin Parmakları Koptu

Kocaeli'de Fabrika Kazası: İşçinin Parmakları Koptu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Yıldız Entegre fabrikasında bir işçinin elini makineye kaptırması sonucu parmakları koptu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu iyi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Yıldız Entegre fabrikasında bir işçinin parmakları koptu. 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılan işçinin kopan parmaklarından bazıları mesai arkadaşları tarafından bulundu.

Olay, gece 01.00 sıralarında Arslanbey OSB'de meydana geldi. Yıldız Entegre'de çalışan Faysal C. (48) elini makineye kaptırdı. İşçinin parmakları koparken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hemen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan işçinin kopan parmaklarından bazıları yarım saat sonra mesai arkadaşı tarafından bulundu. Faysal C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlülerin tefecisi dosyasından Seda Sayan çıktı
img

İmamoğlu'ndan "Karşıyım" diyen Mansur Yavaş'a yanıt geldi
img

Seda Bakan, o markanın etkinliğine gidince tepki çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

İmamoğlu'ndan "Karşıyım" diyen Mansur Yavaş'a yanıt geldi
Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.