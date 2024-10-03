Kocaeli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Barlar Sokağı'nda bulunan eğlence mekanına silahla ateş açılması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı eğlence mekanına silahla ateş açıldı. Olay sebebiyle 4 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ