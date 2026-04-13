Güzellik merkezinin bulunduğu binada korku dolu anlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde altında güzellik merkezi bulunan binanın doğal gaz kutusunda meydana gelen patlama korkuttu. Çıkan yangında park halindeki otomobilde de hasar oluştu.

Olay, Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Doğal gaz kutusu henüz bilinmeyen bir sebeple patlayarak alev aldı. Yükselen alevler, doğal gaz kutusunun yanında park halindeki otomobilin arka kısmına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İZGAZ ekipleri sevk edildi. Gaz akışının kesilmesi ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

