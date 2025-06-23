Kocaeli'de Doğal Gaz Borusu Delindi, Fabrikanın Gazı Kesildi

Kocaeli'de Doğal Gaz Borusu Delindi, Fabrikanın Gazı Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele'de Hayat Kimya'nın inşaat çalışmaları sırasında doğal gaz ana borusu delindi. Olay sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, fabrikanın gazı kesildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Hayat Kimya'nın inşaat alanındaki çalışmalar sırasında doğal gaz ana borusu delindi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken fabrikanın gazı kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Hayat Kimya'ya ait ek bina yapım çalışmaları sırasında çalışan kepçe, doğal gaz ana borusunu deldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, İZGAZ, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İZGAZ ekipleri, delinen doğal gaz ana borusu için bölgede çalışma başlattı. Ayrıca olay yerinde güvenlik önlemi de alındı. İZGAZ ekiplerinin çalışmalarının ardından AFAD ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Olay sonrası Hayat Kimya'nın doğal gazı kesildi. Çevrede oturan vatandaşların gaz arzında ise herhangi bir kesinti yaşanmadığı öğrenildi.

Patlama yaşanmıştı

Öte yandan, geçtiğimiz yıl aralık ayında da Darıca'da inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz hattı borusunda delik oluşmuş, bu sebeple 13 mahallenin gazı kesilmişti. Bu olayın ardından ilçenin birçok noktasından sızıntı ve arıza ihbarları yapılmış, borunun delinmesinden yaklaşık 4 saat sonra ise 4 katlı binanın 1. katında patlama meydana gelmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

İran'ın en kritik tesisi yine vuruldu! Elektrik kesintileri yaşanıyor
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçıyor
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket

Trump'tan saldırı sonrası yeni açıklama! Tehdit edip iki seçenek sundu
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.