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Kocaeli'de dereye uçan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

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Başiskele ilçesinde meydana gelen kazada dereye uçan otomobilde ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dereye uçan otomobilde ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kartepe istikametinde meydana geldi. Ali Kahramanoğlu (19) idaresindeki 41 ADA 437 plakalı Honda marka otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra savrularak Kumla Deresi'ne uçtu. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Kahramanoğlu hayatını kaybetti. Kahramanoğlu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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