Kocaeli'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi ve müdahaleler devam ediyor.

Kocaeli'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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