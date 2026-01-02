Dükkan önünde başlayan yangın akülerin patlamasıyla büyüdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bisiklet tamiri yapılan iş yerinin girişinde başlayan ve akülerin patlaması neticesinde büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bisiklet ile elektrikli bisiklet tamiri yapılan dükkanın giriş bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin iş yerinde bulunan akülere sıçraması neticesinde meydana gelen patlamalar, yangının kısa sürede büyümesine sebep oldu. Çevrede paniğe yol açan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ