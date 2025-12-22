Panelvan ile çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde panelvan ile çarpışan ambulansın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı 6 kişi yaralandı. 6 kişi yaralandı.

Olay, Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 AP 107 plakalı ticari panelvan ile 41 AGP 315 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişinin 3'ünün sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ