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Kocaeli'de Alzheimer hastası yaşlı kadın kayboldu

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Kocaeli Derince ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım'dan 7 gündür haber alınamıyor. Ailesi endişeli bir şekilde kadını arıyor.

Kocaeli'de 7 gün önce kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadın her yerde aranıyor.

Kocaeli Derince ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki Emine Yıldırım'dan 7 gündür haber alınamıyor. Gece saatlerinde tek başına evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yıldırım'ı oğlu her yerde arıyor. Alzheimer hastası olan kadından uzun süredir haber alamayan 8 çocuğu, endişeli şekilde bekliyor. Durumu polise haber veren aile, hastanelerin yoğun bakımları dahil her yere baktıklarını ancak annelerini bulamadıklarını söyleyerek yardım istedi.

"Ölüsü veya dirisinin bulunmasını istiyoruz"

Günlerdir annesini arayan ve kapıda geleceği günü bekleyen Hasan Yıldırım, "Bugün 7 gündür annem kayıp. Emniyete, savcılığa her tarafa başvurduk. Hiçbir yerden net bir cevap alamıyoruz. Görgü tanıklarına göre saat 01.00'de biri parkta annemin koluna girmiş ve götürmüş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yardım istiyorum. Ölüsü veya dirisinin bulunmasını istiyoruz. Atmadığımız adım kalmadı, çare arıyoruz. Emniyette arıyor ancak şu ana kadar bir sonuç yok" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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