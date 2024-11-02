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Kocaeli'de Alkollü Sürücünün Kazası: İki Yaralı

Kocaeli'de Alkollü Sürücünün Kazası: İki Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı cip, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Sürücünün 1 promilin üzerinde alkol aldığı belirlendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı cip elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Caddesi üzerinde seyreden Ali Ekin Ö. yönetimindeki 41 ASJ 620 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan cip, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü A.E.Ö. ve araçta yolcu konumunda bulunan O.B., yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cip sürücüsünün 1 promilin üzerinde alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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