Haberler

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı: O anlar kamerada

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Darıca ilçesinde yola çıkan özel gereksinimli 9 yaşındaki S.S.'ye bir otomobil çarptı. Kazada çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nenehatun Mahallesi Evren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola çıktığı sırada S.S. isimli 9 yaşındaki özel gereksinimli çocuğa, sokakta hızlı ilerlediği iddia edilen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu maç içerisindeki o anları anlattı: Koltukta oturamadık

Kerem Aktürkoğlu o anları anlattı: Koltukta oturamadık
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Kerem Aktürkoğlu maç içerisindeki o anları anlattı: Koltukta oturamadık

Kerem Aktürkoğlu o anları anlattı: Koltukta oturamadık
BTK, 9 canlı yayın uygulamasına erişim yasağı getirdi

14 Şubat'ta o uygulamaların hepsi yasaklandı
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı