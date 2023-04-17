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Kocaeli'de 82 sikke ele geçirildi

Kocaeli'de 82 sikke ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karamürsel ilçesinde şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 sikke ve 4 obje ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karamürsel Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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