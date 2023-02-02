Kocaeli'de 66 gümrük kaçağı parfüm, 360 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kocaeli polis ekiplerince İzmit TEM Otoyolu'nda durdurulan 2 araçta 66 gümrük kaçağı parfüm ile 360 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Kocaeli polis ekiplerince İzmit Tem Otoyolu'nda durdurulan 2 araçta 66 gümrük kaçağı parfüm ile 360 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit TEM Otoyolu üzerinde denetim gerçekleştirildi. Ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 66 gümrük kaçağı parfüm, 360 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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