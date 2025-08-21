Kocaeli'de 500 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de 500 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 adreste 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve takı çalan 84 suç kaydı bulunan şüpheli Y.G., polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 adreste 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve takı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 84 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Temmuz tarihinde Darıca'da 3 ayrı adreste evden hırsızlık olayı yaşandı. Yapılan incelemelerde hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen Y.G.'nin 84 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi dün Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.