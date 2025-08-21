Kocaeli'de 500 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Şüpheli Yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 adreste 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve takı çalan 84 suç kaydı bulunan şüpheli Y.G., polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 31 Temmuz tarihinde Darıca'da 3 ayrı adreste evden hırsızlık olayı yaşandı. Yapılan incelemelerde hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen Y.G.'nin 84 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi dün Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa