Kocaeli'de 400 Litre Sahte Alkol ve İçki Yapım Kitleri Ele Geçirildi

Kocaeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 400 litre sahte alkol ile içki yapımında kullanılan toplam 24 rakı, votka ve viski kiti ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla Gebze'de kaçak içki ele geçirdi. 26 Kasım tarihinde Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 400 litre kaçak/sahte alkollü içki ile içki yapımında kullanılan toplam 24 adet rakı, votka ve viski kiti (aroma ve renklendirici) ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ