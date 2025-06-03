Kocaeli'de 400 Bin TL Değerinde Kablo Hırsızı Yakalandı

Kocaeli'de 400 Bin TL Değerinde Kablo Hırsızı Yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda, farklı tarihlerde gerçekleşen kablo hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlenen A.K. isimli şahıs yakalandı. Mahkeme tarafından ev hapsine karar verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 400 bin TL değerinde kablo çalan şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 17-25 Mart, 17 Nisan-12 Mayıs ve 23 Nisan-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaklaşık 400 bin TL değerinde kablo çalındığı tespit edilen olaylarla ilgili yapılan araştırmalarda, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen A.K. isimli şahıs 2 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine karar verildi.

Yapılan soruşturmada, çalınan kabloları satın alan M.B. isimli şahıs hakkında da "Suç eşyasının satın alınması" suçundan işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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