Kocaeli'de 39 suçtan aranan zanlı yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerince, 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

TAM 39 SUÇTAN ARANIYORDU

Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Giresun, Bayburt, Bartın ve Burdur'da işlediği "silahla yağma", "kredi kartlarının kötüye kullanımı", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık" ve "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere toplamda 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis, 5 bin 820 TL para cezası ile aranan M.D. (24) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı Gebze Adliyesince tutuklanarak Kandıra Cezaevi Müdürlüğü'ne teslim edildi.