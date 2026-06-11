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400 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheliler otoyolda yakalandı

400 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheliler otoyolda yakalandı
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Kocaeli'de 3 ayrı evden yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli, TEM Otoyolu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kocaeli'de 3 ayrı evden yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, TEM Otoyolu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kocaeli'de 7 Nisan ile 23 Mayıs tarihleri arasında Çayırova ve Gebze ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit paranın çalındığı olayların şüphelilerinin S.M. ve Y.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu şüphelilerin kullandığı aracın TEM Otoyolu üzerinde Kocaeli sınırlarında olduğu belirlendi. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.M.'nin ayrıca 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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